VIDEO: MPM Motor Gelar KKR Paskah di Kupang Water Park

Laporan Wartawan Pos Kupang, Maxi Marho

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Dalam rangka menyambut hari raya Paskah, MPM Motor Kupang sebagai dealer resmi sepeda motor honda, menggelar kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Paskah di Kupang Water Park, Sabtu (1/4/2017) malam.

KKR Paskah ini bertajuk "KKR With All New Beat eSP".

Kegiatan KKR Paskah diawali dengan lomba menyanyi solo lagu rohani yang dimulai sekitar pukul 17.30 wita.

Namun ketika lomba menyanyi solo hampir selesai sekitar pukul 18.30 wita, Kota Kupang kemudian diguyur hujan deras.

Kegiatan lomba solo pun dihentikan sementara. Kegiatan lomba solo baru dilanjutkan setelah hujan reda sekitar pukul 20.30 wita.

Selesai lomba menyanyi solo, baru dilanjutkan dengan KKR Paskah sekitar pukul 21.00 wita. Ibadat KKR dipimpin Pdt. Yandi Manobe, STh bersama Pdt Jhon Benturi, S.Th dan kelompok vokal grup.

Ratusan warga Kota Kupang mengikuti KKR Paskah yang tetap setia meski kegiatan terhenti beberapa saat akibat hujan deras.

Kegiatan KKR Paskah ini sekaligus mempromosikan hadirnya sepeda motor Honda All New Beat eSP" kepada warga Kota Kupang dan sekitarnya yang hadir pada acara tersebut.

All New Honda BeAT eSP hadir dengan tampilan baru yang lebih compact, agresif dan futuristik.