Dus Senang Dapat Ilmu dari Sutan Harhara di Kupang

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

DUA puluh orang pelatih sepakbola utusan Pengurus Kabupaten/Kota PSSI se-NTT bergegas dari tempat penginapan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT, di Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang menuju Stadion Oepoi- Kupang, Senin (3/4/2017) pagi.

Udara Kota Kupang pagi itu cukup sejuk dalam naungan cerah berawan. Para pelatih asal kabupaten dan kota berada di Kupang untuk mengikuti program PSSI Pusat dengan panitia pelaksana Asprov PSSI NTT, yakni Kursus Pewasitan C2 dan Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional selama satu pekan tanggal 2-8 April 2017.

Kursus Wasit C2 dan Pelatihan Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional sebelumnya dibuka Kadispora NTT, Drs. Nahor Talan diwakili Sekretaris Dispora NTT, Drs. Lambertus Ara Tukan, MM, di Aula LPMP NTT, Minggu (2/4/2017). Program Kursus Wasit C2 diikuti 26 orang wasit dari sejumlah kabupaten/kota di NTT. Sementara program Pelatihan Pelatih Sepakbola Lisensi D Nasional diikuti 20 pelatih sepakbola utusan Askab/Askota PSSI se-NTT.

Pantauan Pos Kupang, Senin (3/4/2017) pagi, instruktur Sutan Harhara langsung memberikan coaching clinic kepada para pelatih sepakbola dengan metode praktik di lapangan. Para pelatih diajarkan sejumlah poin, di antaranya teknik dan cara menggiring bola (dribling) dan melatih pemain melakukan kontrol sambil memutar (turning) oleh kaki bagian luar.

Para pelatih bola diajarkan cara pemain merebut bola pada pemain yang berada di are lingkaran serta teknik ball feeling. Para pelatih juga diajarkan untuk konsentrasi dengan pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Proses menjemput bola dan bola selalu dalam penguasaan. Juga mengarahkan kontrol bola ke arah yang diinginkan termasuk latihan head up.

Para pelatih sepakbola dari berbagai daerah di NTT sangat antusia mengikuti program coaching clinic yang diberikan Sutan Harhara. Misalnya, melakukan passing bola ke arah pemain yang berdiri di area lingkaran, juga kepada pemain yang berdiri di arah samping. Juga teknik passing overlap.

Sutan Harhara yang diwawancarai di sela-sela program pelatihan Senin kemarin mengatakan, materi yang diberikan kepada pelatih linsensi D adalah melatih dasar teknik bermain sepakbola, faktor lawan serta tingkat kesulitan. Juga melakukan game situasi lima pemain versus lima pemain. "Sesuai topik latihan yang kita laksanakan hari ini, di antaranya materi dribling yang tentu tujuan akhir adalah membuat (mencetak) gol," jelas Sutan Harhara saat rehat lima belas menit di bangku tribun Stadion Oepoi-Kupang.

Menurut Sutan masih banyak materi yang diberikan kepada para pelatih sepakbola. Misalnya mengontrol bola hingga shooting (menendang bola) ke arah penjaga gawang hingga teknik defending (bertahan).

Sutan Harhara mengakui materi yang digunakan untuk para pelatih menggunakan manual book yang dibuat oleh AFC. Materi tersebut sudah diterjemahkan PSSI. "Jadi, materi ini bukan milik saya. Ini merupakan paduan materi lisensi D dan lisensi C yang memiliki kesamaan. Namun sejumlah metode yang digunakan pada lisensi D adalah pra C AFC. Materinya sama, namun berbeda metode. Contoh perbedaan itu, pada ujian praktek hanya satu kali dan tidak ada ujian teori. Sedangkan lisensi C AFC ujian praktik tiga kali dan ada ujian teori," papar Sutan Harhara.

Sutan Harhara menyebutkan porsi materi latihan praktik dan teori komposisinya hampir sama. "Setiap hari ada dua materi praktik dan ada dua sesi teori," jelasnya. Materi praktik akan dipadatkan pada pagi dan siang hari. Dan sore hari materi teori. "Kita padatkan sehingga pada malam hari para peserta kursus bisa beristirahat dan tidak ada sesi teori pada malam hari," ujarnya.

Beberapa peserta pelatihan pelatih sepakbola Lisensi D Nasional, Rikardus Blikololong mengaku senang mengikuti pelatihan tersebut. Dia mendapatkan banyak ilmu baru. Dus mengaku sudah memiliki sertifikat wasit C2, namun ilmu tentang pelatih sepakbola lisensi D nasional sangat penting.

"Saya seorang guru olahraga. Ilmu ini sangat penting untuk pengembangan ilmu dan teknik menjadi seorang pelatih sepakbola profesional," ujar Dus. Sementara Alderon, kapten tim Kristal FC mengatakan, ia diutus pemilik Kristal FC bersama empat pemain Kristal FC mengikuti pelatihan pelatih sepakbola lisensi D. "Nanti setelah tidak bermain sepakbola bisa alih profesi sebagai pelatih," kata Alderon. (ferry ndoen)