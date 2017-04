2.017 Penenun Akan Dilibatkan dalam Festival Tenun Ikat Sumba

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pariwisata setempat saat ini gencar mempromosikan sejumlah tempat wisata maupun kegiatan kreatif masyarakat.

Beragam kain tenun adat khas Sumba Timur yang dipamerkan pada Pameran Pembangunan, Senin (15/8/2016). (POS KUPANG/YENI RACHMAWATI)

Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan, Festival Tenun Ikat Sumba yang akan digelar di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Juli 2017 akan diikuti oleh 2.017 penenun.

Kepala Dinas Pariwisata NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu (Pos Kupang/Yeni Rachmawati)

Menurut Marius, 2.017 orang penenun itu berasal dari empat kabupaten se-daratan Pulau Sumba yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur.

"Sebanyak 2.017 penenun itu akan memperagakan cara menenun, mulai dari cara mencampur warna tenun hingga menghasilkan satu selendang dan kain daerah Sumba. Sebanyak 2.017 orang itu kita sesuaikan dengan tahun ini yakni 2017 dan akan digelar di lapangan umum di ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya yakni Tambolaka," kata Marius kepada KompasTravel, Senin (3/4/2017).

Anak-anak usia sekolah dasar di Sumba, Nusa Tenggara Timur berlatih pacuan kuda di padang sabana. ((KOMPAS TV/ANJAS PRAWIOKO))

Kegiatan festival tenun itu, lanjut Marius, akan dipadukan dengan acara parade 1.001 kuda sandalwood yang saat ini dikembangkan di Pulau Sumba.

Salah seorang wisatawan asal Jepang berpose dengan motif kain tenun ikat Sumba Timur di Kampung Raja Prailiu, Kecamatan Kambera, Sumba Timur. (POS KUPANG/JOHN TAENA)

Marius mengaku, bersama Bupati Sumba Barat Daya telah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam rangka berkoordinasi terkait jadwal Presiden Jokowi yang direncanakan hadir dalam dua kegiatan itu.

"Ribuan penenun akan tampil di lapangan dan kami berharap Presiden Jokowi bisa datang dan menyaksikan secara langsung," ujar Marius.

Proses tenun ikat Sumba Timur (POS KUPANG/JOHN TAENA)

Dari hasil pertemuan dengan Mensesneg Pratikno, tambah Marius, diketahui bahwa selain rencana menghadiri festival tenun ikat, Presiden Jokowi juga berkeinginan bertemu dengan para peternak di Pulau Sumba.

