Tampil Natural, Eva Celia Kebanjiran Pujian Dari Netizen, Lebih Cantik Dari Sophia Latjuba!

POS KUPANG.COM -- "Her mom is so pretty, but somehow she's much more prettier."

Begitulah komentar akun wedhatamisariputra yang menyebut Eva Celia lebih cantik dari ibunya, Sophia Latjuba.

Komentar tersebut muncul dalam unggahan Instagram Eva berikut ini.

Dalam foto tersebut nampak Eva yang tampil natural dengan make up minimalis.

Penampilan natural seperti ini justru dinilai sangat cocok bagi Eva hingga dirinya kebanjiran pujian dari netizen.

Akun yuniarbayu berkomentar, :Cantiknyanya natural. Ga kebanyakan bedak, ga repot benerin alis... sukakk."

"Mau pake pose dan warna baju yg kayak apapun, kalau sudah asik dipandang mah.. Njoy aja," tulis akun riffaiaffnan.

Akun muhammadsaifullah0687 menambahi, "Sosok sederhana apa adaya."

"Bener bener cantik tanpa make up," tulis akun sahal.mila.

Foto yang diunggah sekitar 2 hari yang lalu ini telah mendapat 12 ribu likes lebih dari para netizen.