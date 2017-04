Realisasi Tunjangan Non Sertifikasi 1010 Guru Di Nagekeo Belum Jelas

Laporan Wartawan Pos Kupang, Adiana Ahmad

POS KUPANG.COM, MBAY -- Sebanyak 1010 guru non sertifikasi di Nagekeo harus kembali menunggu dan harap-harap cemas.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada kabar dari pemerintah pusat tentang realisasi sisa tunjangan non sertifikasi selama dlapan bulan tahun 2016 untuk para guru non sertifikasi didaerah itu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nagekeo, Festina Andriati yang dihubungi via telepon genggamnya, Kamis (30/3/2017), mengatakan, tunjangan non sertifikasi selama delapan bulan untuk tahun 2016 belum dibayar karena uang yang ditransfer dari negara kurang.

Andriati menjelaskan, Pemda Nagekeo melalui Dinas Pendidikan sudah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini pemerintah pusat belum memberi kabar karena masih menunggu rekonsiliasi data para guru non sertifikasi antara Kementerian Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dari seluruh kabupaten/ kota.

" Teman-teman sudah lakukan rekonsiliasi data dengan Kementerian Pendidikan di Denpasar pada Pebtuari 2017 lalu. Namun sampai saat ini belum ada kabar," kata Andriati.

Tunjangan non sertifikasi diberika negara kepada guru non sertifikasi senilai Rp 250.000,00/ bulan.

Dari hasil rekonsiliasi, katanya, disepakati agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota melalui Bupati/ Walikota harus mengajukan usulan ke Kementrian Pendidikan tentang kekurangan uang tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi selama delapan bulan di tahun 2016 sekaligus dengan reguler ditahun 2017.

"Kita sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Pendidikan sesuai dengan saran dalam forum rekonsiliasi di Denpasar. Namun belum afa kabar," ungkap Andriati.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabipaten Nagekeo, Tarsisius Jogo mengayakan, total dana tunjangan pengahasilan guru non sertifikasi selama delapan bulan di tahun 2016 untuk 1010 orang guru di daerah itu setelah dihitung sekitar Rp 2 miliar lebih.Sedangkan untuk tahun 2017, sekitar Rp 3 miliar lebih.

Jadi total yang harus dibayar sekitar Rp 5 miliar lebih. Dikatakan Tarsisius, untuk dana tunjangan penghasilan guru non sertifikasi di tahun 2017 secara angka mengalami penurunan karena ada guru PNS untuk SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT.

Beberapa guru non sertifikasi, Sabtu (1/4/2017), mengeluhkan ketidakjelasan realisasi tunjangan non sertifikasi di daerah itu. Mereka menilai Pemerintah lamban dalam menyelesaikan persoalan tersebut sehingga menyebabkan proses realisasi tunjangan non sertifikasi di daerah itu berlarut-larut.*