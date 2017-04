Anis-Sandi Tak Hadir, Rosiana Silalahi Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo

POS KUPANG.COM, JAKARTA -– Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno absen hadir dalam acara 'Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta' yang ditayangkan langsung Kompas TV dari Djakarta Theater, Minggu (2/4/2017).

Hanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang datang.

Pembawa acara Rosiana Silalahi menyampaikan soal ketidakhadiran Anies-Sandi dalam acara yang dimulai pada sekitar pukul 19.10 WIB.

"Enggak apa-apa, ngga usah baper gitu dong. Show must go on," kata Rosi.

Menurut Pemimpin Redaksi Kompas TV ini, pihaknya sudah berupaya menghadirkan pasangan nomor tiga.

Lalu Rosi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menurutnya sudah mendukung acara tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang memberikan support dan dukungan. Pak Prabowo jika anda menyaksikan terima kasih. Bagaimana pun bapak sudah mendukung acara ini bisa terlaksana dengan baik," kata Rosi.

Pasangan Anies-Sandi diketahui didukung oleh Partai Gerindra.

Sandiaga saat dikonfirmasi Kompas.com pada sekitar pukul 16.30 tadi mengaku akan hadir di acara tersebut.

"Per sekarang sih jadwalnya saya masih konfirm," ujar Sandiaga.