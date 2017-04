Perhatikan Detail, Bukti Baru Ini Ungkap Penyebab Utama Insiden Salah Sebut di Miss Universe

POS KUPANG.COM -- Perlahan, sejumlah bukti penyebab kesalahan penyebutan nama pemenang Miss Universe 2015 terungkap.

Bukti terbaru adalah penyebab kesalahan itu karena desain kartu sehingga seolah-olah nama pemenang adalah Miss Kolombia, Ariadna Gutierrez padahal pemenangnya adalah Miss Filipina, Pia Alonzo Wurtzbach.

Desain Kartu

Pada kartu dipegang Harvey, terdapat tiga kategori pemenang Miss Universe, yakni runner up kedua dan pertama yang ditulis di kiri kartu berikut nama negara asal kontestan yang memenanginya.



Runner up kedua diraih Miss AS, sedangkan runner up pertama didapat Miss Kolombia.



Sementara itu, pemenang utama kontes ratu kecantikan itu ditulis di bawah kanan dengan huruf besar "MISS UNIVERSE 2015" dan negara yang memenanginya ditulis di bawah menggunakan huruf kecil.

Kartu pengumuman Miss Universe ([FOTO: TWITTER.COM/SAYS.COM])

Membingungkan

Desain kartu tersebut sekilas jadi membingungkan si pembawa acara sebab, nama negara asal kontestan yang meraih gelar Miss Universe 2015 ditulis begitu kecil dan ditempatkan di sudut kanan bawah.

Menurut ahli Chris Weller dari Tech Insider's, desain kartu itu memang terlihat bisa membungungkan.

Namun, seorang lainnya menyarankan bahwa desain kartu tidak perlu dipermasalahkan.

Di sisi lain, Harvey tegas menyatakan bahwa pemenang Miss Universe dan runner-upnya adalah sesuai tertera pada kartu dipegangnya.

Lalu dia mengklaim jika teleprompter adalah pemicu kesalahan.(says.com/nextshark.com)