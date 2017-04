Marcus/Kevin Pastikan Final All Indonesia di India Terbuka

POS KUPANG.COM - Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo memastikan partai final sesama Indonesia (All Indonesian Final), dalam turnamen bulu tangkis India Terbuka 2017.

Laman resmi BWF yang dipantau di Jakarta, Sabtu, mencatat Marcus/Kevin berhak ke partai puncak setelah di pertandingan semifinal menumbangkan duet Denmark berperingkat tujuh dunia, Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding dalam laga tiga gim berdurasi 50 menit 21-14, 18-21, 21-9.

Gim pertama pertandingan yang digelar di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, India, mutlak menjadi milik Marcus/Kevin yang sejak awal gim pembuka terus unggul dan tidak mampu dikejar ataupun didekati oleh pasangan Negeri Skandinavia itu.

Di gim kedua, pertandingan ketat ditunjukan kedua pasangan sejak awal laga dengan selisih angka yang tipis. Tepat ketika skor imbang 5-5, duet Mads berhasil tancap gas meninggalkan pasangan Tanah Air.

Harapan sempat tercipta ketika dalam posisi tertinggal 19-15, Marcus/Kevin berhasil mencetak empat angka berturut-turut mengejar ketertinggalan menjadi berjarak satu poin saja, namun dewi fortuna masih berpihak pada pasangan Denmark yang berhasil memaksakan pertandingan ditentukan melalui gim pamungkas.

Di gim pamungkas, Marcus/Kevin seakan meluapkan kemurkaannya telah kehilangan gim kedua, mereka langsung tancap gas meninggalkan duet Denmark tanpa membiarkan permainannya berkembang, hingga akhirnya pasangan Indonesia berperingkat satu dunia itu mampu memenangkan gim pamungkas dengan skor telak dan memastikan tiket final, sekaligus menjadikan pertandingan partai puncak sesama Indonesia.

Dengan kemenangan ini, Marcus/Kevin melakukan "balas dendam manis" sekaligus memperbaharui rekor pertemuan mereka dengan Mads menjadi imbang 2-2, setelah sebelumnya kalah di All England 2015 11-21, 21-10, 13-21; kalah di Dubai Superseries Final 2016 12-21, 19-21; dan terakhir menang di All England 2017 19-21, 21-13, 21-17.

Di partai final nanti, Marcus/Kevin akan menghadapi kompatriotnya Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi yang sukses menumbangkan unggulan lima asal China Li Junhui/Liu Yuchen dalam laga tiga gim berdurasi 46 menit 21-16, 13-21, 21-16.

Kemenangan ini juga disyukuri berbagai pihak, termasuk salah satunya mantan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) Gita Wirjawan dalam akun sosial media twitternya @GWirjawan.

"Remarkable performances by Ricky/Angga and Kevin/Marcus. Whoever wins tmrw, Indonesia wins. (Penampinal luar biasa Ricky/Angga dan Kevin/Marcus. Siapapun pemenangnya esok, Indonesia juaranya)," tulis akun tersebut yang ditweet ulang oleh akun resmi PP PBSI. *)