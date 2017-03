Huis Ten Bosch Nagasaki Manjakan Mata Pelancong dengan 13 Juta Lampu di Malam hari, Anda Berminat ?

POS KUPANG.COM, NAGASAKI -- Keindahan obyek wisata bernuansa Belanda yang berlokasi sekitar 66 km dari pusat kota Nagasaki, Jepang, tidak hanya dapat dinikmati pada siang hari.

Di malam hari, Huis Ten Bosch menjanjikan sebuah pengalaman seru dengan menyuguhkan 13 juta lampu warna-warni yang seolah membawa wisatawan berada di negeri fantasi.

Huis Ten Bosch terletak di kawasan Sasebo, Prefektur Nagasaki, Jepang, merupakan sebuah taman bertemakan replika arsitektur Belanda. (RATNA KURNIASARI)

Sepanjang bulan November hingga Juli, Huis Ten Bosch menggelar suguhan yang dinamai dengan "Flower and Light Kingdom".

Wisatawan dapat menikmati 9 spot utama dengan kekhasan masing-masing. Spot pertama yang dapat dikunjungi adalah Luminous Dragon Robot, sebuah atraksi yang diklaim sebagai aksi robot di atas panggung yang terbesar di dunia.

Pengunjung juga dapat menaiki robot naga ini sebagai "suvenir" spesial dari Huis Ten Bosch.

Spot berikutnya adalah Light Waterfall, atraksi seni tata lampu yang menampilkan pemandangan air terjun berketinggian 66 meter.

Jika anda berkunjung ke obyek wisata ini dengan pasangan, jangan lewatkan untuk berjalan-jalan di area 3D Illumination Happy Balloon Street, Illumination Art Garden dan menaiki perahu di Light and Fountain Canal.

Kedua lokasi ini memberikan suasana romantis untuk dilewatkan bersama orang terkasih dengan suguhan warna-warni lampu yang temaram.

Spot yang juga sayang untuk dilewatkan adalah Light Kingdom Parade dan Luminous Zoo. Area ini cocok dinikmati bersama si kecil.

Light Kingdom Parade memberikan pengalaman seru untuk wisatawan dengan dapat menaiki wahana yang menyala sambil turut serta dalam parade.

Sedangkan pengalaman berbeda diberikan oleh Luminous Zoo dengan menyajikan koleksi patung satwa seperti gajah, jerapah bahkan lumba-lumba yang sedang berenang di lautan yang berpendar dengan warna-warna menarik.

Area yang tidak kalah unik untuk dilihat adalah Luminous Palace yang merupakan area replika sebuah taman kerajaan dengan hiasan lampu-lampu berukuran kecil sehingga terlihat seperti taburan bintang di langit.

Last but not least, Luminous Tulips. Di area ini wisatawan dapat menikmati keindahan hamparan tulip yang menyala dengan sentuhan teknologi pencahayaan. (Kompas. Com/ Ratna Kurniasari)