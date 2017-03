Dari Hotel Jen Puteri Harbour Hingga Sanrio Puroland, 11 Tempat Wajib Dikunjungi Pencinta Hellotty

Sumber: Hello Kitty Orchid Garden Orchid Garden

Hello Kitty Orchid Garden

POS KUPANG.COM -- Empat puluh dua tahun yang lalu, perusahaan Jepang, Sanrio memperkenalkan sebuah ikon kepada dunia.

Ikon ini berkarakter lucu, seorang gadis muda dengan mata besar dan kulit putih, yang tinggal di London bersama orang tuanya dan saudara kembarnya, nama karakter ini adalah Hello Kitty.

Hello Kitty menjadi bintang dunia hiburan. Pada tahun 2014, terdapat banyak tawaran kerja sama dengan Hello Kitty, misalnya kemitraan perjalanan di seluruh dunia dari hotel mewah dan taman bermain hingga wisata kuliner.

Dikutip dari Travel and Leisure, berikut KompasTravel rangkum 11 tempat wisata yang wajib dikunjungi bagi Anda pecinta Hello Kitty.

1. Hotel Jen Puteri Harbour oleh Shangri-La - Johor, Malaysia

Pada bulan Januari, Shangri-La membuka hotel modern dengan kolam renang infinity di ketinggian dengan pemandangan yang menakjubkan di Johor.

Hotel ini memiliki 12 kamar suite bertema Hello Kitty, di mana semua dinding, tempat tidur hingga ornamen lainnya akan ditemui serba Hello Kitty.

Ada pula kamar dengan latar warna biru, kamar bahari yang didedikasikan untuk karakter Sailor petualang (Hello Kitty dalam kostum Sailor); kamar merah muda yang manis menawan, dan kamar Oz menampilkan Hello Kitty yang berpakaian sebagai Great Wizard of Oz.

2. Sanrio Hello Kitty Kota - Puteri Harbour, Malaysia

Kota Hello Kitty di Puteri Harbour Family Theme Park (yang telah bermitra dengan Hotel Jen Puteri), adalah taman bermain Hello Kitty yang pertama di luar Jepang.