Andmesh Kamaleng Thanks and Giving di Dinas PU NTT

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Penyanyi Andmesh Kamaleng, Juara Rising Star Indonesia sesuai rencana pagi ini pukul 10.00 Wita akan tampil membawakan lagu, di Aula Dinas PU NTT, di Jalan Basuki Rahmad, Kota Kupang, Jumat (31/3/2017) pukul 10.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.

Kepala Dinas PU NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, saat diwawancarai Pos Kupang.Com, Jumat (31/3/2017) pagi menjelaskan, Andmesh Kamaleng adalah karyawan Dinas PU NTT yang mana setelah kepulangannya di kota kelahiran ia ingin berbagi dengan teman-temannya di Dinas PU.

"Ya, pagi ini, Jumat (31/3/2017) Andmesh akan tampil di aula Dinas PU NTT yang dikemas dalam acara Thanks and Giving," jelas Andre.

Andre Koreh mengakui, almarhum Yes Kamaleng orangtua Andmesh adalah seorang musisi sejati.

"Om Yes Kamaleng, sejak saya menjadi kepala dinas, almarhum om Yes selalui tampil menghibur pada setiap even atau acara yang digelar di Dinas PU NTT. Dan hal ini terus berlanjut hingga anaknya Andmesh Kamaleng yang hingga saat ini tetap menjadi mitra Dinas PU NTT saat menggelar syukuran atau acara dan even ANdmesh selalu tampil membawakan lagu. Bahkan Andmesh telah diangkat menjadi pegawai honor pada Dinas PU NTT," aku Andre.

Andre mengakui saat acara Rising Star Indonesia, teman teman Dinas PU menggelar acara nonton bareng (nonton bersama) pada moment babak menyisihan hingga malam final.

"Pada babak penyisihan, teman-teman di Dinas PU secara spontan menjalankan kolekte untuk mengumpulkan dana buat Andmesh Kamaleng dan terkumpul sekitar Rp 40 juta," aku Andre.

Andre berharap ke depan akan muncul lebih banyak Andmesh lainnya yang bisa mengharumkan nama Flobamora NTT di kencah musik nasional (fen)