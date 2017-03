Ayo Tersenyumlah! karena Ada 8 Kekuatan Super di Balik Senyuman, Ini Dia

POS KUPANG.COM -- “When you’re smiling, when you are smiling, the whole world smiles with you..” Apakah Anda setuju dengan petikan lagu lama ini? Benar, salah satu kekuatan dari senyuman adalah senyuman itu bisa menular.

Banyak penelitian yang sudah merumuskan betapa banyaknya manfaat dari senyuman. Salah satunya adalah penelitian dari University of Missouri-Kansas City (UMKC), AS, seperti yang dilansir di psychologytoday.com merumuskan 8 kekuatan super dari tersenyum:

1. Membuat wajah tampak lebih muda

Zaman sekarang ini siapa sih tidak ingin tampak lebih muda? Nah tidak perlu repot menggunakan segala cara, tersenyum juga bisa bikin wajah tampak lebih muda, lo. Hasil penelitian UMKC menyebutkan bahwa orang yang sering tersenyum nampak jauh lebih muda dari usianya.

2. Membuat wajah tampak lebih kurus

Penelitian yang sama dari UMKC juga menyebutkan bahwa dengan tersenyum wajah seseorang akan tampak lebih tirus dan kurus. Ketimbang orang yang merengut, wajahnya tampak lebih gemuk.

3. Meningkatkan mood dan menyehatkan mental

Psikolog perilaku Sarah Stevenson di AS juga menyebutkan, bahwa setiap kali seseorang tersenyum akan ada reaksi “bahagia dan merasa baik” dalam otak. Reaksi itu dipengaruhi dopamin, endorfin, dan juga serotonin. Ssttt, endorfin merupakan salah satu hormon yang berfungsi secara alami untuk meredakan rasa sakit, lo.

4. Tersenyum bisa bikin kita merasa lebih senang lebih dari makan cokelat

Mungkin selama ini kita berpikir bahwa makan cokelat bisa bikin kita lebih senang. Namun ternyata, menurut Ron Gutman, penulis buku Smile: The Astonishing Powers of a Simple Act menyebutkan bahwa peneliti di Inggris menemukan bahwa satu senyuman dapat merangsang otak sama seperti 2.000 batang cokelat.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi (SHUTTERSTOCK)

5. Bahkan senyuman yang dipaksakan juga meningkatkan mood

Senyuman biasanya muncul ketika kita mengalami sesuatu yang positif. Namun ternyata manfaat tersenyum tidak hanya terjadi di waktu kita merasa senang saja. Saat kita tersenyum terpaksa pun, dapat meningkatkan mood yang lesu. (Intisari)