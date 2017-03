Anak Super Kids Gereja Best Kupang KKR di Naioni

LAGU-- Anak-anak Super Kids Gereja Best Kupang pada perayaan Kebaktian Jumat Agung, di Palacio Room Hotel Aston, Kupang, Jumat (3/4/2015) pukul 10.00 Wita

Laporan wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - ANAK Sekolah Minggu (Super Kids) Gereja Blessing In The Spirit (BEST) Kupang melakukan misi super Kids di Gereja Wesleyan, di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Selasa (28/3/2017) pukul 09.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita.

Acara misi Super Kids dan KKR dipandu Bunda Linda Manafe (guru sekolah minggu) bersama sejumlah pengurus Super Kids dari Gereja BEST Aston dan BEST Ruko di Jalan Kejora No.7 Kupang.

Turut hadir sejumlah pengurus Gereja BEST Kupang, Opa Nugroho, Iki Leo, Viktor Tantoya, pak Toto, Ibu Endang Lerik, Ibu Jacklin Dillak, Ibu Maria Lerik, ibu Vivi Tibuludji, Ibu Feby Nite, Cung Alisiano, pak Andre Nugroho, Tere Medah, Elfi Hilli. Rolly Damayanti, Joyce Tibuludji, ibu Silvya Susan Raturandang, pak Gustaf Lerik, ibu Leny Miramangangi, Ice Wenyi, Monika Wenyi, Narumi, dan sekitar seratus anak sekolah minggu dari lingkungan sekitar Naioni.

Acara diawali doa dilanjutkan dengan puji pujian, pembacaan firman Tuhan serta games (permainan) bagi anak super kids. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan maka diberikan hadiah.

Acara diakhir doa penutup oleh ibu Endang Lerik, makan siang bersama, pembagian makanan ringan kepada anak super kids diakhiri pose bersama dengan penanggung jawab misi, opa Hadi Nugroho, Viktor Tantoya dan Iki Leo. (fen)