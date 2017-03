Pesawat Militer AS Mendarat Darurat di Banda Aceh, 14 Awak Sudah Kembali ke Diego Garcia

SERAMBI/BUDI FATRIA

Senin, 27 Maret 2017 10:22 14 Awak Militer AS Kembali ke Diego Garcia Satu unit lagi pesawat militer Amerika Serikat mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, Minggu (26/3). Kedatangan pesawat US Air Force itu untuk mengangkut penumpang dari pesawat militer AS yang dua hari sebelumnya mendarat darurat di Bandara SIM