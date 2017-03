Kenalan Yuk Sama Si Cantik Pemeran Khushi

POS KUPANG.com, INDIA - Indosiar saat ini tengah menayangkan drama bollywood yang begitu dicintai para penggemarnya.

Drama itu bernama "Khushi", nama aslinya di India adalah "Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?"

"Khushi" bercerita tentang kisah cinta Khushi dan seorang pria arogan bernama Arnav.

Meskipun sekarang "Khushi" masih tayang di tanah air, namun di India drama itu telah tamat.

Episode pertama "Khushi" tayang di India pada 6 Juni 2011.

Sedangkan, episode terakhirnya berakhir pada 30 November 2012.

Drama ini juga banyak memenangkan penghargaan setempat berkat akting gemilang para aktor dan aktris.

Seperti Indian Telly Award for Best Onscreen Couple, STAR Parivaar Award for Favourite International Jodi, dan banyak lainnya.

Nggak usah lama-lama lagi, sekarang kenalan yuk dengan si cantik Sanaya Irani pemeran Khushi!

Sanaya Irani memerankan karakter Khushi, seorang gadis 18 tahun dari kota kecil Lucknow.