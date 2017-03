Prilly Latuconsina Kaget Saat Tiba-tiba Kevin Bilang ''Will I Marry You, Prilly?"

POS KUPANG.COM -- Artis peran Prilly Latuconsina mengaku terkejut saat tiba-tiba menerima ajakan menikah dari Kevin Bzezovski Taroreh.

Bagaimana tidak, Kevin adalah seorang bocah lelaki yang baru berumur sembilan tahun.

Sebagai informasi, Kevin merupakan salah seorang lawan main Prilly dalam film horor berjudul Danur.

"Will I marry you prilly?" ucap Kevin dengan polosnya dalam video singkat yang diunggah Prilly dalam akun Instagram-nya, @prillylatuconsina96, Jumat (24/3/2017).

Pertanyaan itu lantas membuat Prilly tertawa dan tak menyangka dilamar anak kecil.

"You want to marry me? Kamu gede dulu ya. I'm gonna say yess kalau kamu udah gede. Oh my God, dia mau nikah ama aku hahaha," jawab Prilly yang berada di sampingnya.

Gambar kemudian berganti ke gerbong kereta, di mana pemain sinetron Ganteng-ganteng Serigala itu duduk di samping Kevin dan menghiburnya.

Kevin diketahui sedang sedih karena akan berpisah dengan Prilly usai gala premiere film Danur di Trans Studio Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/3/2017) malam.

"Umur berapa kamu mau nikahin aku? 20? Ya udah aku tunggu kamu gede ya hehehe. Don't cry, baby nanti ketemu lagi tanggal 27. Jangan nangis sayang," ucap Prilly membujuk Kevin layaknya adik sendiri.

Prilly juga memajang fotonya memeluk Kevin saat berada di kereta.

"Tiba-tiba dia nangis gara-gara sebentar lagi mau pisah. Terus saya kaget dia bilang "aku mau menikah sama kamu Prilly, till the end". Aaa Kevin why are you so cute and sweet. Sayang banget sama anak ini!" tulis Prilly gemas.

(Andi Muttya Keteng Pangerang/Kompas.com/Tribunnews)