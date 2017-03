Apa Kata Sophia Latjuba Soal Putri Bungsunya?

POS KUPANG.COM - "Ya ampun, uda mulai gadis dia." Begitulah komentar akun ayunda_yundaa yang menyebut putri bungsu Sophia Latjuba, Manuella Villareal sudah mulai dewasa.

Komentar tersebut muncul dalam unggahan Instagram Sophia berikut ini.

"This one is growing too fast #motherhood #mydaughters #myrocks."

Begitulah bunyi keterangan dalam unggahan di atas.

Dalam foto tersebut nampak Manuella yang sudah mulai tumbuh dewasa.

Lahir pada 15 September 2005 silam, adik tiri Eva Celia ini diketahui baru menginjak usia 11 tahun.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.

Akun fitriherlianita_ berkomentar, "Iya udah gadis anak mba Shopie."

"Teenager aja segini badannya, apalagi adult. Tapi bajunya terlalu dewasa, cocoknya style ABG aja dulu jadi sesuai masanya." Tulis akun naamiyah.

Akun alain_goenawan menambahi, "Manu gede bgt sekarang."