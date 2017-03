Mengapa Kita Tidak Boleh Menggunakan Ponsel Dalam Keadaan Gelap? Ini penjelasannya

POS KUPANG.COM -- Sebenarnya, baik dalam keadaan terang ataupun gelap, seseorang memang tidak disarankan untuk menggunakan ponsel terlalu sering. Hal ini disebabkan di layar ponsel terdapat cahaya biru atau blue light.

Blue light berasal dari spectrum yang memiliki energi tinggi mirip seperti cahaya ultraviolet dari matahari. Oleh karena itu, blue light mampu merusak retina mata jika terpapar secara terus-menerus.

Sebagai tempat menerima, mengubah, dan mengatur intensitas cahaya, retina mata memiliki fungsi yang sangat penting. Karena cahaya tersebut akan diubah menjadi sinyal saraf dan dikirimkan ke otak. Jika bermasalah, maka bisa mengakibatkan kesalahan tafsir di otak.

Sementara, bagian retina mata yang bertanggung jawab untuk proses penglihatan yang rinci (melihat cara kerja mata) adalah makula. Berada di bagian tengah, makula inilah bagian paling sensitif di retina.

Ketika seseorang menatap ponsel dalam keadaan gelap, satusatunya cahaya hanyalah berasal dari layar ponsel. Hal ini membuat blue light langsung menyerang makula dan mata pun bekerja lebih keras.

Akibatnya, terjadi beberapa gangguan mata seperti mata kering, mata berair, mata lelah, buram mendadak, sampai yang paling parah adalah kebutaan.

Kasus mata kering, mata berair, mata lelah, dan buram mendadak adalah hal yang paling sering terjadi.

Sementara untuk kasus kebutaan, menurut sebuah penelitian The New England Journal of Medicine, di dunia baru ada dua orang.

Dalam jurnal dijelaskan bahwa inilah satu-satunya penelitian yang menjelaskan seseorang bisa mengalami kebutaan jika melihat layar ponsel dalam keadaan gelap.

Walau hanya mendapatkan dua orang, namun jika dilakukan terusmenerus dan dalam waktu cukup lama, peluang mengalami kebutaan menjadi besar.