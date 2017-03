Res Publica, Inilah Wajah Republik Indonesia Sesungguhnya

Oleh: Vinsensius Nurdin

Warga Borong, Kabupaten Manggarai Timur

POS KUPANG.COM - Eeksistensi sebuah negara tidak terpisahkan dari konsensus dalam kebersamaan demi menentukan arah dan pijakan yang mesti dilakoni dalam berbagai elemen. Semua elemen yang beroperasi dalam kebersamaan itu bertindih tepat kepada kehidupan suatu himpunan individu atau masyarakat.

Pendekatan sosiologis dan antropologis dalam rengkuhan kultur tertentu menjadi salah satu instrumen untuk melekatkan hubungan antara kepentingan masyarakat akar rumput dengan visi misi kesejahteraan umum di pihak yang lain. Kedua hal ini mengorbit secara bersama tanpa tumpang tindih ataupun melampaui satu dengan yang lainnya.

Dalam bentuknya yang paling asali, eksistensi negara tak dapat mengabaikan sejarah pembentukan dan tujuan keberadaannya apalagi mengkhianatinya. Negara yang besar baik dari segi kewilayahan maupun pemerintahan yang kokoh-kuat bersinergi berbagai elemen penyokong. Sinergitas antara elemen peyokong menjadi titik tumpu termanifestasinya sebuah negara model. Idealisme negara model tidak berasal dari pemerintahan dongeng di dunia halusinasi, tetapi menyata dari terukurnya berbagai elemen yang kredibel dan akuntabel.

Keberhasilan suatu negara tidak berhenti pada suatu ukuran tertentu saja, misalnya penyerapan anggaran yang habis terpakai dalam laporan fiktif keuangan dalam besaran tertentu. Tetapi salah satunya terlahir dari tidak terungkapnya umpatan mencela pemerintah atau gelengan kepala yang tidak berhenti mendengar perilaku pejabat negara menyalahgunakan hak rakyat dalam bentuk korupsi massal mega proyek E-KTP seperti yang dilansir berbagai media akhir-akhir ini.

Suatu negara pasti menganut sistem pemerintahan tertentu. Memilih suatu sistem menyertakan pula berbagai dampak yang mesti dikondisikan dengan situasi masyarakat. Tuntutan keberpihakan kepada elemen penegak sistem menjadi pernyataan tegas antara kematangan memilih sistem pada awal mula atau keterdesakan yang melahirkan tindakan-tindakan prematur dalam kealapaan massal akan eksistensi kenegaraan . Ketergesaan memahami dan menjalankan sistem meninggalkan jejak yang menyakitkan: every hurried action brings forth regret and every regret, however small it may be,will hurt the heart.

Analisa ini pada akhirnya merucut kepada negara kita yang berbentuk republik. Kaidah piramidal suatu negara yang menganut sistem republik menggarisbawahi kekuasaan sebagai amanah rakyat. Amanah dengan mudah diterjemahkan sebagai berkat yang terberi karena memiliki kualitas tertentu.

Kualitas inilah yang diharapkan menjembatani kehendak rakyat secara umum. Berkat yang terberi karena rakyatlah yang menjadikan mereka menduduki jabatan kepemerintahan. Dalam ranah yang lebih politis, kepemimpinan para wakil rakyat berproses dalam dinamika kepemilihan yang dinamis.

Keterpilihan menjadi pemimpin rakyat mengalami proses penempaan yang cukup melelahkan. Merujuk kepada proses ini dengan berbagai problematika pengangkangan oleh para wakil rakyat seperti kasus korupsi yang meresahkan nurani dan akhirnya menyalahi proses politis yang terjadi. Kekuatiran dalan nada umpatan dan caci maki menjadi reaksi massa di hadapan perilaku pejabat yang sadis (korupsi mega proyek e-KTP).

Res publica sebagai suatu sistem kenegaraan mengejahwantahkan hal-hal yang sifatnya umum dan menegasi hal-hal yang sifatnya pribadi atau golongan tertentu seperti pengakumulasian harta kekayaan dari perbendaharaan rakyat. Res publica (republik) sebagai bentuk pemerintahan menempatkan atikel pertama yakni rakyat kebanyakan sebagai dasar penjelasan.