Putus dengan Glenn Fredly, Inikah Pacar Baru Aura Kasih?

POS KUPANG. COM - Jalinan asmara Aura Kasih dan Glenn Fredly kini telah berakhir.

Meski sempat galau, namun rupanya Aura Kasih tak mau berlama-lama larut meratapi hubungannya.

Move on dari Glenn Fredly, Aura kini dikabarkan telah memiliki tambatan hati baru.

Hal ini diketahui dari postingannya di Instagram (20/3/17).

Aura Kasih dan pria yang diduga pacar barunya? (instagram.com/aurakasih)

Di foto tersebut Aura terlihat kompak memakai kacamata yang sama dengan seorang pria tampan di sampingnya.

Pria yang mengenakan kemeja panjang warna magenta itu diketahui bernama Sandy Tema.

Sosok pria inilah yang diduga merupakan kekasih baru Aura Kasih.

Pasalnya tak hanya Aura, Shandy pun mengunggah foto keberamaannya dengan pelantun Mari Bercinta itu di Instagram (20/3/17).

Aura Kasih berfoto manja dengan pria yang diduga kekasihnya. (instagram.com/sandythema)



"Can't wait to do a little getaway with this one!! .

#sudah."

Di foto tersebut Aura bahkan terlihat bersandar di bahu pria tampan itu.