Foto Krisdayanti ini Jadi Bahan Ledekan Pengguna Instagram, Dituding Hasil Editing

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Foto yang diunggah penyanyi Krisdayanti ke akun jejaring Instagram, @krisdayantilemos, menjadi bulan-bulanan netizen.

Betapa tidak, dalam unggahan Rabu (22/3/2017) itu, istri Raul Lemos tersebut dituding melakukan rekayasa pada foto dirinya.

"Welcome back my brother @atan_lemos_photography Thankyou @anazofficial please speeding recovery, blessed," tulis akun @krisdayantilemos.

Dalam foto itu, tampak diva Indonesia tersebut tengah berpose dengan gaun seksi berwarna hitam dan tampak setengah duduk di sebuah jendela.

Terlihat, mantan istri Anang Hermansyah itu mengenakan rok hitam dengan belahan yang memperlihatkan pahanya.

Eits, namun bukan itu yang bikin netizen gagal fokus.

Hal yang bikin netizen penasaran justru adalah bentuk jendela di bagian pinggang adik Yuni Shara tersebut yang terlihat bengkok.

Netizen menuding unggahan tersebut diedit dengan aplikasi rekayasa foto.

Memang, terlihat hasil rekayasa tersebut sangat kentara hingga menjadi bahan ledakan.

Banyak netters yang sadar bahwa bentuk jendela di latar Krisdayanti terlihat bengkok.