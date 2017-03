Ini 10 Kesalahan Umum Penggunaan Kondom yang Bisa Berakibat Fatal

POS KUPANG.COM -- Angka yang jauh lebih besar dari risiko kegagalan yang dibawa oleh kondom itu sendiri (sekitar 2%). Untuk menghindarinya, simaklah 10 kesalahan umum penggunaan kondom seperti dikutip dari foxnews.com berikut ini:

1. Menunggu terlalu lama

"Ada banyak sperma di pra-ejakulasi," kata Lauren Streicher, MD, Associate Professor Klinis Obstetri dan Ginekologi di Northwestern University, dan penulis Sex Rx: Hormones, Health and Your Best Sex Ever. "Jadi, bahkan jika ia tidak ejakulasi, Anda masih berisiko hamil atau tertular penyakit seksual." Dengan kata lain: berhenti menunda-nunda. Begitu Anda siap untuk pergi, segera ambil kondom.

2. Lupa untuk memeriksa kerusakan

Sekitar 83 persen wanita dan 75 persen pria gagal untuk memeriksa kondom sebelum digunakan dalam tinjauan Indiana University. Sebelum Anda berasumsi bahwa karet siap beraksi, ada baiknya pastikan wrapper tidak terlihat usang dan kondom tidak lengket, rapuh, berubah warna, atau rusak.

3. Kesalahan pemakaian

Walaupun mungkin tampak cukup jelas, ada banyak cara untuk mengacaukan tindakan sederhana memakai kondom. Jadi, inilah pelajaran singkatnya: Setelah membuka bungkus kondom, tempatkan di atas penis. Kemudian buka gulungan itu hingga benar-benar menutupi poros. Pastikan juga untuk “mencubit” bagian ujung kondom saat akan dikenakan utnuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap.

4. Menggunakan dua kondom sekaligus

Benarkah dua kondom lebih menjamin pencegahan kehamilan dan penularan penyakit seksual? Tentu saja tidak. Menggunakan dua kondom secara dramatis dapat meningkatkan kemungkinan kondom terlepas, terutama jika Anda menggunakan pelumas, jelas Dr Streicher.

5. Mengambil off terlalu cepat