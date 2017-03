Simak Dulu Delapan Penawaran Hotel ini, Saat Anda Putuskan Liburan Nyepi di Bali

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Hari Raya Nyepi kali ini jatuh pada tanggal 28 Maret 2017. Pulau Bali yang mayoritas penduduknya beraagma Hindu menawarkan beragam rangkaian acara menarik. Tak hanya itu, beberapa hotel di Bali juga memberikan penawaran khusus untuk wisatawan yang liburan saat Nyepi.

Dihimpun KompasTravel, Minggu (19/3/2017), berikut daftarnya:

1. Four Seasons Hotel

Ganesha Cultural Centre di Four Seasons Jimbaran Bay menyediakan kursus membuat ogoh-ogoh atau boneka kertas untuk menolak bala. Dipandu kurator lokal, kelas membuat ogoh ogoh akan dilaksanakan dari tanggal 20-24 Maret.

Kursus tersebut dihargai Rp 200.000 per orang. Tiap tamu berkesempatan membawa pulang ogoh-ogoh mini buatan sendiri dan membantu pembuatan ogoh-ogoh raksasa dari Four Seasons.

Selain kursus membuat ogoh-ogoh, Four Seasons Jimbaran Bay and Four Seasons Sayan di Ubud juga memberi diskon akomodasi 30 persen dari harga normal khusus hari Nyepi sampai tanggal 4 April 2017. Plus bonus Rp1,012,500 Resort credit per villa per hari, dan antar jemput bandara.

2. Ritz Carlton Bali

Hotel yang berlokasi di daerah Nusa Dua ini memberi keuntungan bagi tamu yang menginap dua malam. Keuntungan yang didapat selain akomodasi adalah sarapan, makan malam buffet, yoga di pagi hari, meditasi saat senja, dan complimentary Hydro-Vital Pool di The Ritz-Carlton Spa Bali. Keuntungan ini hanya didapat oleh tamu yang menginap dua malam di rentang tanggal 26-30 Maret 2017.

3. Padma Resort