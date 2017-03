BREAKING NEWS : Sebanyak 36 Tenaga Harian Lepas Temui DPRD Matim, Inilah Tuntutan Mereka

Laporan Wartawan Pos Kupang, Robert Ropo

POS KUPANG.COM, BORONG -- Sekitar 36 tenaga medis yang diberhentikan dari tenaga harian lepas (THL) mendatangi Kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Manggarai Timur (Matim), Senin (20/3/2017).

Kedatangan puluhan tenaga medis itu bersama istri dan suami mereka untuk menemui para DPRD guna mempertanyakan nasib mereka yang telah diberhentikan dari THL oleh pihak dinas kesehatan (Dinkes) Matim.

Kedatangan mereka di terimah oleh Ketua DPRD Matim, Lucius Modo, Wakil Ketua I DPRD Matim, Fillfridus Jiman, Wakil Ketua II DPRD Matim, Gorgonius D.Bajang, ketua Komisi C DPRD Matim, Siprianus Habur beserta para anggota DPRD dari Komisi C dan sejumlah anggota DPRD lainya di ruang komisi C gedung kantor DPRD Matim.

Saat bertemu dengan pihak DPRD itu, mereka menyerahkan tuntutan mereka secara tertulis dan juga mereka juga menyampaikan aspirasi mereka secara lisan.

Ada banyak keluhan dan persoalan yang mereka sampaikan ke DPRD Matim, diantaranya yakni, ada yang baru bekerja sebagai tenaga sukarela baru seminggu sudah diakomodir jadi THL, sementara mereka yang diberhentikan rata-rata telah mengabdi sebagai THL rata-rata dari 2 sampai 7 tuhan mengabdi.

Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa ada tenaga THL yang diakomdir bekerja tidak sesuai harapan, namun tetap di akomodir.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh para tenaga medis tersebut, Ketua DPRD Matim, Lucius Modo mengatakan pihaknya sudah mendengar semua dan mengumpulkan semua aspirasi tersebut.

Modo mengatakan, mereka akan melakukan rapat internal dan menyampaikan ke Dinkes Matim untuk meminta pihak Dinkes melakukan klarifikasi dan mencari jalan keluar. (*)