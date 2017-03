Ajaib! Nyanyian Irna yang Menyelamatkan Adik Kesayangannya

POS KUPANG.COM -- Ketika tahu bahwa dirinya sedang hamil, ibu ini mengatakan pada anak sulungnya, Irna, bahwa ia akan segera memiliki adik. Irna yang baru berusia tiga tahun itu ternyata menyambut kabar tersebut dengan sangat gembira. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan adiknya.

Setiap hari, Irna menyanyi untuk adiknya yang masih berada di perut sang ibu. Bahkan sebelum sang bayi lahir, Irna sudah memiliki hubungan yang kuat dengan adiknya.

Proses kehamilan sang ibu berjalan lancar, tidak ada kesulitan apapun yang berarti. Hingga ketika sudah tiba hari-H untuk melahirkan, sang ibu dibawa ke rumah sakit. Proses kelahiran ternyata tidak berjalan semulus yang diharapan. Ketika adik Irna lahir, ia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Kondisi bayi ini terus bertambah buruk setiap harinya. Tim dokter bahkan berkata bahwa kesempatan hidup bayi ini sangat kecil. Sang ibu merasa sangat sedih dengan kabar itu. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kedua orangtua yang sedih ini bahkan sudah mulai mengurus dan emncari di mana tempat pemakaman bayi yang bisa dipakai bila bayi kecil mereka akhirnya harus meninggal.

Hari demi hari berlalu, dan kondisi sang bay itak juga membaik. Sedihnya, rumah sakit tidak mengizinkan Irna untuk bertemu dengan adiknya. Sang adik memang dirawat dalam ruang intensif dan anak-anak dilarang masuk.

Suatu ketika, sang ibu sudah tak tahan lagi. Irna terus-menerus mendesak ibunya untuk membawanya ke rumah sakit. "Aku harus bernyanyi untuk adik kesayanganku," begitulah ujar Irna setiap hari. Karena tak tega melihat Irna yang terus mendesak, akhirnya sang ibu membawa anaknya ke rumah sakit.

Pihak rumah sakit dan suster-suster menentang keras Irna untuk masuk ke area perawatan intensif. Namun, sang ibu tetap bersikeras. Setelah sempat beradu pendapat cukup lama, akhirnya Irna diizinkan masuk karena bisa jadi jika mereka tidak bertemu sekarang, Irna tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengan adiknya dalam keadaan hidup.

Akhirnya, Irna bertemu dengan adiknya. Ia melihat adiknya yang masih begitu kecil tergolek lemah. Ia kemudian bernyanyi, You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. Tiba-tiba, bayi kecil ini mulai merespon, detak jantungnya jadi stabil.

Sang ibu mendorong anaknya untuk bernyanyi lagi. Irna meneruskan, You never know, dear, how much I love you, please don't take my sunshine away. Seiring dengan nyanyian Irna, sang bayi terus merespon. Sang ibu terus mendorong Irna untuk menyanyi bagi adik tersayangnya itu.

Ajaibnya, keesokan harinya bayi ini sudah sehat dan boleh untuk dibawa pulang. Berkat nyanyian sang kakak, nyawa adik ini terselamatkan. (Intisari)