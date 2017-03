Perhatikan, Jika Si Kecil Punya Ciri-ciri Seperti Ini, Waspadalah, Mungkin Ia Korban Pedofilia

POS KUPANG.COM -- Terbongkarnya jaringan pedofil di Facebook “Official Candy’s Group” tidak menjamin bahwa bahaya pedofilia di Indonesia berakhir. Ingat, ada lebih dari 7.000 anggota di grup itu, sementara baru empat tersangka yang tertangkap polisi.

Artinya, pelaku pedofilia masih bergentayangan di mana-mana.

Oleh sebab itu, para orangtua harus tetap waspada dan selalu menjaga anak-anaknya agar terhindar dari jala penebar virus pedofilia. Yang kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana mencirikan jika si anak pernah menjadi korban pedofilia?

Terjadi perubahan perilaku seksual

Semakin hal ini terlihat pada anak-anak, semakin tinggi kemungkinan hal itu berkaitan dengan penganiayaan seksual. “Salah satunya keinginan mendadak untuk menyentuh tubuh mereka, menyentuh tubuh anak-anak lain atau bahkan orang dewasa, ingin orangtuanya menyentuh mereka,” ungkap Karel R. Amaranth, direktur pelaksana J.E. and Z.B. Butler Child Advocacy Center di The Children's Hospital at Montefiore Medical Center, New York.

Hal ini sering kali dilakukan sebagai dorongan untuk menormalisasikan perilaku yang mereka alami dengan si penganiaya. Kadang-kadang hal ini juga merupakan tanda ketika anak dipertontonkan pada pornografi.

Terjadi perubahan rasa takut secara tiba-tiba

Termasuk takut berada di sekitar orang tertentu, atau takut menghadiri aktivitas yang biasanya mereka sukai. Yang juga perlu diingat, bahwa anak sering kali sangat melindungi si penganiaya. Sehingga, kadang-kadang anak akan mencoba menyembunyikan identitas mereka, khususnya jika kita bertanya mengenai hal itu.

Perubahan mendadak pada kepribadiannya

Misalnya, dari yang biasanya sangat tenang menjadi sangat agresif. Dari yang biasanya terbuka menjadi sangat pendiam dan menarik diri.