Inilah Jadwal Lengkap Laga Perempat Final Liga Champions 2016-2017

POS KUPANG.COM, NYON - Setelah melakukan undian perempat final Liga Champions di di Nyon, Swisss, Jumat (17/3/2017), UEFA langsung menetapkan jadwal masing-masing klub yang digelar dengan sistem kandang.

Pertandingan pertama akan digelar pada 11 April dan 12 April 2017. Sementara itu, laga kedua akan dihelat pada 18 April dan 19 April 2017.

Pada pertemuan pertama, Juventus akan terlebih dulu menjadi tuan rumah saat menjamu Barcelona pada 11 April 2017. Bayern Muenchen juga akan terlebih dulu bermain di Allinz Arena untuk menjamu Real Madrid.

Berikut jadwal lengkap perempat final Liga Champions 2016-2017:

Laga pertama, 11 April 2017: Borussia Dortmund Vs AS Monaco; Juventus vs Barcelona

Laga pertama, 12 April 2017: Atletico Madrid Vs Leicester City; Bayern Muenchen Vs Real Madrid

Laga kedua, 18 April 2017: Leicester City Vs Atletico Madrid; Real Madrid Vs Bayern Muenchen

Laga kedua, 19 April 2017: AS Monaco Vs Borussia Dortmund; Barcelona Vs Juventus