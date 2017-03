Saat Pertama Kali Liburan di Hongkong, Pelajari Dulu 10 Destinasi ini

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Indonesia termasuk sepuluh besar negara penyumbang wisman terbanyak ke Hongkong. Berdasarkan data dari Hongkong Tourism Board (HKTB), ada 464.000 orang Indonesia berkunjung ke Hongkong sepanjang 2016.

"Jika kami lihat wisatawan Indonesia dari populasinya, sebenarnya masih sedikit sekali yang berkunjung ke Hongkong. Kami lihat ke depannya, akan lebih banyak orang Indonesia yang akan berkunjung untuk pertama kali ke Hongkong dan mengeksplor lebih," kata Regional Director Southeast Asia Hongkong Tourism Board (HKTB), Simon Wong saat diwawancara KompasTravel di acara kampanye "Best of All, It's in Hongkong" di Mal Kuningan City, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Saat pertama kali berkunjung ke Hongkong, ada sepuluh destinasi yang biasanya dikunjungi wisatawan. Berikut daftarnya menurut HKTB:

1. The Peak

The Peak adalah puncak tertinggi di Hongkong. Dari sini wisatawan dapat melihat pemandangan Hongkong. Malam hari adalah saat yang tepat melihat gemerlap gedung pencakar langit di Hongkong. The Peak juga terkenal sebagai lokasi elit di Hongkong sejak zaman kolonial.

2. Hongkong Disneyland

Siapa yang tak kenal dengan taman bermain besutan Disney ini. Hongkong Disneyland adalah Disneyland yang paling dekat dari Indonesia. Tak heran taman bermain ini menjadi favorit.

3. Ladies Market

Seperti namanya, pasar yang terletak di Tung Choi Street ini menjadi favorit para perempuan karena terdapat lebih dari 100 toko yang menjual aksesori, pakaian, sampai cinderamata khas Hongkong.

4. Sky100 Observation Deck