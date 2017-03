Personil Kodim Sumtim Jalani Tes Kesegaran Jasmani, 10 Hal ini yang Mereka Lakukan

Laporan Wartawan Pos Kupang, Alfons Nedabang

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Personil Kodim 1601/Sumba Timur menjalani tes kesegaran jasmani (Garjas) dalam rangka ujian kenaikan pangkat (UKP). Kegiatan ini berangsung di lapangan Pahlawan, Kelurahan Hambala, Kota Waingapu, Kamis (9/3/2017).

Tes Garjas UKP juga diikuti PNS dan personil dari Kodim 1613/Sumba Barat berjumlah 12 orang. Sementara peserta dari Kodim 1601/Sumba Timur sebanyak lima orang.

Garjas UKP dilaksanakan tim Garjas dari Korem 161/Wirasakti Kupang yang dibantu dr. Pangestu dari RSU Umbu Rara Meha Waingapu. Tim terdiri dari Mayor Hub Iwayan Subrata (ketua tim), Lettu Wiliam (dari RST Kupang), Pelda Jose Dacosta (Batih Jas Korem 161/Wsi Kupang).

Peserta Garjas UKP menjalani pemeriksaan tekanan darah (tensi), penghitungan denyut nadi dan senam perenggangan.

Selain itu peserta diuji materi Samapta A dan B serta renang militer, lari 3.200 meter, pull up, push up, sit up dan satel run.

Tes Garjas adalah kegiatan yang harus dilaksanakan dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk Usulan Kenaikan Pangkat bagi prajurit TNI AD.

Demikian press release yang dikirim humas Kodim 1601/Sumba Timur, Sertu Arfan Ardiyansah. (*)