Unggah Ucapan dari Artis Thailand, Ridwan Kamil Sempat Diprotes Karena Tuliskan Kata Ini

POS KUPANG.COM -- Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sempat menerima protes dari netizen usai mengunggah foto salah satu artis Thailand, Punpun Sutatta.

Dalam postingan di akun instagramnya, Kang Emil sempat mengunggah foto tersebut lengkap dengan banyolan yang menjadi salah satu ciri khasnya.

Kang Emil memang biasa menyelipkan caption menggelitik untuk setiap foto yang ia unggah.

Namun candaannya saat itu dianggap netizen tak pantas, dan menyinggung golongan tertentu.

"Dapat salam dari artis Thailand. Semoga ia bukan lelaki" begitu pertama kali kang Emil menuliskan caption.

Postingan itupun langsung memancing reaksi netizen. Banyak yang menyayangkan candaan yang digunakan kang Emil saat itu yang dianggap rasis.

Postingan itupun banyak dicapture lalu dibagikan di twitter.

@waltonkate Kang @ridwankamil, kenapa bilang 'semoga ia bukan lelaki' di Instagram? Itu diskriminatif dan transfobik. Tidak sesuai posisi Walikota.

@inJEFFwetrust apa sih susahnya mengapresisasi setiap perbedaan kang @ridwankamil ?

@szkepticus i dont think he's a transphobic. He tried to hard to be edgy

Melihat postingannya telah menimbulkan persepsi berbeda, akhirnya Ridwan Kamil pun mengedit postingannya.

"Dapat salam dari artis Thailand. terima kasih untuk @punpun_sutatta (mohon maaf untuk posting sebelumnya, jika multi tafsir)" tulisnya.

Punpun Sutatta Udomsilp adalah aktris kelahiran Bangkok 5 Juni 1997. Ia sudah bermain di sejumlah film, salah satunya adalah film Seven Something.

instagram.com/punpun_sutatta (instagram.com/punpun_sutatta)