Agak Terbata Bata, Jokowi Mengutip Drama Korsel "Descendant of the Sun" saat Membaca Teks Pidatonya

"Te-yang Ooi Hu-ye" kata Jokowi dengan agak terbata-bata membaca teks pidatonya saat membuka Indonesia-Korea Business Summit 2017 di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Kata-kata yang diucapkan Jokowi itu adalah sebuah judul drama romantis yang sangat terkenal di Korea Selatan.

Drama ini juga digemari di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Judul untuk versi internasionalnya: Descendant of the Sun.

Bila diterjemahkan secara harfiah kedalam bahasa Indonesia, artinya adalah keturunan matahari.

Jokowi menggunakan judul film Korea itu untuk menggambarkan sekaligus "menjual" keindahan Indonesia kepada puluhan investor dari Korea Selatan yang hadir dalam acara.

Jokowi yang berpidato dalam bahasa Inggris mengatakan, Indonesia adalah archipelago terbesar di dunia.

Archipelago ini terbentang sepanjang garis khatulistiwa sehingga menjadikan Indonesia sebagai surganya negara tropis. Masyarakat Indonesia juga ramah, terbuka dan baik hati.

"I believe that is us Indonesian, who are the true 'Te-yang Ooi Hu-ye', the true Descendant of the Sun," kata Jokowi.

Descendant of the Sun bercerita mengenai hubungan asmara Kapten Yo Shi Jin, yang bertugas sebagai pasukan penjaga Perdamaian PBB, dengan seorang dokter jelita bernama Kang Mo Yeon.

Namun karena tugas, mereka harus terpisah jarak. Dari jalan ceritanya, drama ini sebenarnya sama sekali tak berkaitan dengan kondisi Indonesia yang dibicarakan oleh Jokowi.