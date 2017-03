Markas PBB ditutup pada Selasa akibat badai salju

Akibat Badai Salju, Markas PBB Ditutup

POS KUPANG.COM, NEW YORK - Markas Besar PBB di New York, AS, ditutup pada Selasa akibat badai salju, yang diramalkan membawa salju dengan tebal 12-18 inci, sekitar 30,48 sampai 45,72 centimeter, kata badan dunia tersebut pada Senin (13/3).

"Kompleks Markas PBB akan ditutup Selasa esok, 14 Maret 2017, akibat cuaca buruk," kata PBB di dalam pernyataan kepada pers di Markas Besar PBB, New York.

Departemen Manajemen Darurat New York City dan Dinas Cuaca Nasional telah mengeluarkan peringatan Awas Badai Salju, yang berlaku pada Senin larut mala sampai Selasa malam.

Badai salju diperkirakan datang dengan angin yang sangat kuat dan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, demikian laporan Xinhua.

Kondisi itu dikhawatirkan menciptakan bahaya buat orang yang melakukan perjalanan pada Selasa.

New York City telah mengumumkan semua sekolah negeri ditutup pada Selasa. (ant)