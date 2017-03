Anda Sudah Cicipi KFC Winger Norishi ? Buruan Lho, Ayam Bercita Rasa Jepang yang 3 Kali Lebih Renyah

POS KUPANG.COM -- KFC memasarkan menu terbarunya, KFC Winger Norishi mulai 6 Maret 2017 lalu. Menu baru ini berupa sayap ayam berbalut cita rasa Jepang, yakni memiliki aroma khas nori (rumput laut) Jepang. Sayap ayam ini disebut tiga kali lebih renyah dibanding menu ayam KFC lainnya.

Menu KFC Winger Norishi tersedia dalam paket berisi dua sayap ayam dengan harga mulai dari Rp 26.000 (setelah pajak restoran). Paket tersebut bisa ditambah dengan menu minuman soda dan nasi.

Soal rasa, KFC Winger Norishi terbilang spesial. Perpaduan gurihnya nori dan kerenyahan tiga kali lipat menciptakan sensasi kenikmatan yang mungkin belum pernah Anda rasakan.

"Konsumen harus coba produk ini, karena rasanya unik dan enak. Produk seperti ini belum pernah ada di resto fast food lainnya," kata Albert, Product Manager KFC Indonesia.

Albert menyatakan, menu terbaru ini merupakan kelanjutan dari rangkaian campaign "Taste of Asia" yang dijalankan KFC Indonesia selama tahun 2017. KFC telah memulai campaign ini dengan menu HOTZ Chicken, yakni ayam bercita rasa saus Thailand.

Tren makanan bercita rasa Jepang, kata Albert, cukup populer dan berkembang di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Itu sebabnya, KFC Indonesia memilih cita rasa Jepang sebagai bagian dari campaign "Taste of Asia" untuk menu barunya.

"Rasa nori adalah rasa yang cukup familiar di lidah orang Indonesia. Nori merupakan salah satu sajian yang umum dijumpai di restoran Jepang yang ada. Oleh karena itu, kami memilih produk ini untuk diluncurkan," tutur Albert.

Menu KFC Winger Norishi sudah cukup sukses mencuri perhatian pelanggan KFC di Indonesia. Menurut Albert, pelanggan sudah mulai merekomendasikan menu tersebut ke teman-teman mereka, baik dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial.

Cita rasa Jepang juga terasa pada menu baru KFC lainnya, yakni Fun Fries Norishi, kentang goreng dengan bumbu rasa nori. Menu Fun Fries Norishi bisa didapatkan ala carte dengan harga mulai dari Rp 19.000 (setelah pajak restoran).

Fun Fries Norishi juga tersedia dalam paket kombo fries dan Float dengan harga mulai dari Rp 20.000.