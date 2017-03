"Wonderful Indonesia" Kembali Juara di ITB Berlin Jerman

POS KUPANG.COM, BERLIN -- Paviliun Wonderful Indonesia berhasil mempertahankan gelar sebagai The Best Exhibitor 2017 di Internationale Tourismus Borse (ITB) di Messe, Berlin, Jerman yang diumumkan Minggu (12/3/2017) dini hari pukul 02.30 WIB. ITB Berlin berlangsung 8-12 Maret 2017.

Indonesia kembali mengungguli pesaing terdekatnya, "Imagine" Korea Selatan (nomor 2) dan "Amazing" Thailand (nomor 3).

Ini merupakan prestasi kedua yang diraih Wonderful Indonesia. Tahun 2016, bendera Merah Putih tampil di panggung ITB Berlin sebagai The Best Exhibitor 2016 mengungguli "Imagine" Korea Selatan (nomor 2), "Incredible" India (nomor 3), disusul Maladewa, Sri Lanka, Filipina.

"Ini prestasi yang membanggakan. ITB Berlin adalah pameran pariwisata terbesar dunia yang diikuti 187 negara, 10.000 exhibitor, 180.000 pengunjung. Semua industri pariwisata, tour travel, airlines, cruise, hotel, resort, atraksi, pemerintah, asosiasi kumpul di ITB Berlin. Wonderful Indonesia menunjukkan kelasnya di level dunia," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam siaran pers Kementerian Pariwisata di Jakarta, Minggu (12/3/2017).



"Kemenangan itu menunjukkan kita sudah bisa berkalibrasi dengan standar dunia. Kualitas yang kita tampilkan sudah pas dengan cara dunia melihat kualitas kita," kata Arief Yahya di ITB Berlin.

Menurut Arief, bagi pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat Indonesia, kemenangan itu akan menaikkan rasa percaya diri.

"Mendongkrak kepercayaan diri kita, bahwa bangsa kita memang punya kapasitas, punya kemampuan dan berani bersaing," kata Arief Yahya.

Selain itu, lanjut Menpar, kemenangan itu menaikkan kredibilitas industri pariwisata di Indonesia. "Jika sudah juara, value-nya naik, maka harganya pun bisa dijual lebih mahal," katanya.

Pada ITB Berlin tahun 2015, Indonesia membukukan transaksi potensial Rp 4,2 triliun, tahun 2016 naik Rp 6,5 triliun. "Target tahun 2017 ini Rp 10 triliun," ujarnya.

Menpar berharap tahun 2017 Indonesia melompat menjadi 'Best of The Best' di ITB Berlin, juara di 5 benua alias juara umum.

Semalam diumumkan 'Best of The Best' diraih Lufthansa Airlines, maskapai penerbangan Jerman. "Tahun depan kami akan targetkan meraih 'Best of The Best'," tambah Arief Yahya. (Kompas.Com)