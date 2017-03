Waty Buknoni: Doakan Agar Raih Prestasi

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG. COM, KUPANG - Salah satu atlet Klub Naga Timor, Waty Julinda Buknoni dipanggil PB PASI mewakili Indonesia pada lomba lari Asean School Games yang diikuti delapan negara ASEAN pada tanggal 25-28 Maret 2017 di Philipina.

Atlet yang akrab disapa Waty Buknoni awalnya melejit lewat sentuhan Klub Atletik Naga Timor asuhan pelatih Athonius Fallo dan Tatiek Setyawati akan tampil di nomor 3000m putri.

"Mohon doanya agar Waty bisa meraih prestasi di Asean School Games," kata Waty.

Pembina Klub Atletik Naga Timor, Ir. Theo Widodo, saat diwawancarai Pos Kupang, Minggu (12/3/2017) menjelaskan, Waty adalah atlet pelapis yang dibina di Klub Naga Timor pasca atlet yang dijuluki si 'Kijang putri Flobamora" Delvita Bakun.

"Atlet putri Delvita Bakun sudah dua kali mengikuti even Asean School Games dan ia berhasil meraih medali perak 3000m putri, di Brunei Darusallam, serta meraih medali perak nomor 1500m dan 3000m putri, di Chiang Mai-Thailand . Namun karena faktor usia sehingga Delvita sudah tidak bisa lagi mengikuti even tersebut karena usia sudah melampaui batas yang disyaratkan panitia dalam even itu," jelas Theo Widodo yang juga salah seorang pengurus KONI NTT.

Theo mengisahkan tentang atlet Waty Biknoni yang lahir di Desa Fatumonas, Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang.

Waty sempat bersekolah hingga tingkat SMP di desanya lalu pindah ke SMP Negeri 13 di Kota Kupang agar bisa latihan di Naga Timor Sport Club (NTSC) setelah ia meraih juara II pada lomba lari antar SMP nomor 400m putri yang digelar Naga Timor tahun 2015. Saat ini Waty Buknoni bersekolah di SMA Negeri 5 di Kupang. (ferry ndoen)

Prestasi Waty Julinda Buknoni:

* Juara II Popnas nomor 5000m (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) di Bandung-Jabar 11-d14 September 2015.

*Juara IV Lomba Lari 10K Alor ( 3 Oktober 2015 ) kategori elit.

* Juara III nomor 10.000m kategori umum Lomba Lari 10K KBPP POLRI NTT di Kupang 24 Oktober 2015.

* Juara 1 kategori pelajar putri Lomba Lari Borobudur International 10K di Magelang-Jateng 15 November 2015.

*Juara III kategori umum Lomba Lari Bakti PU 10K, di Kupang tanggal 2 Desember 2015.

* Peringkat VII kategori elit Lomba Lari Xanana Internasional 10K ( 19 Desember 2015), di Dili Timor Leste diikuti para pelari dunia antara lain dari Kenya.

* Juara II nomor 5000m puteri Kejurda Sirkuit Atletik antar Pelajar SD, SMP dan SMA 18-21 Juni 2016 di Kupang. Juara I adalah atlet Klub Naga Timor, Delvita Bakun.

* Juara II nomor 3000m putri Kejurnas Atletik antar PPLP se Indonesia di Jakarta dan juara I adalah atlet Naga Timor, Delvita Bakun.