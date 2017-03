Wajahnya Mirip, Luna Maya Disebut Punya Kembaran

POS KUPANG.COM -- "Charlies angels, he he he keren" begitulah komentar akun @noegie_01 untuk salah satu foto yang diposting Luna Maya, Minggu (12/3/2017).

Dalam postingan ini terlihat Luna sedang duduk santai bersama dengan Sandy Aulia dan Tatjana Saphira.

Meskipun berbeda generasi, ketiganya tampak sama-sama cantik.

Luna sendiri saat ini telah menginjak usia 33, sedangkah Sandy Aulia berusia 29.

Tak kalah cantik ternyata Tatjana masih merusia 19 tahun.

Bahkan tidak sedikit netizen mengatakan mereka kembar dan seumuran.

"Muka nya mirip semua" tulis akun @ary.petra.

"Yang mana nih luna maya kok sama. @lunamaya" komenar akun @zainul4525.

"Yaaa ampun kayak seumuran @yusabella celoteh akun @ankesing.

"kayak kembar" tulis akun @lilispuriss. (TribunStyle.com, Triroessita Intan Pertiwi)