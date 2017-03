Pemerintah Subsidi Asuransi Sapi Betina 80 Persen

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Jika Kelompok Ternak Sapi mengasuransikan sapi betinanya maka akan mendapatkan empat jaminan di Asuransi Jasindo.

Manfaat yang dijamin diutamakan untuk sapi betina. Jaminan yang diberikan yaitu sapi mati karena kecelakaan, beranak dan sakit serta sapi dicuri orang. Saat sapi dicuri orang maka peternak harus menyiapkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pernyataan dari Dinas Peternakan kota Kupang.

Dalam program pemerintah ini Jasindo tidak bisa berjalan sendiri tapi akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Peternakan.

Kepala cabang Asuransi Jasindo Kupang, May Dance pada Kegiatan Sosialisasi Jasindo di Kelompok Tani Binaan BI di Fatukoa, Senin (13/3/2017) mengatakan premi untuk asuransi sapi betina Rp 200.000, tapi disubsidi oleh pemerintah pusat 80 persen atau Rp 160.000 ribu.

Jadi peternak cukup membayar premi Rp 40.000 per ekor per tahun. Sedangkan bila peternak ingin mengasuransikan sapi jantan berarti peternak harus membayar premi Rp 200.000 per tahun tanpa subsidi atau bisa juga Rp 80.000 untuk tiga bulan.*