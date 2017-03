Inilah Rahasia Kate Middleton Mengasuh Dua Anaknya Pangeran George dan Putri Charlotte

POS KUPANG.COM -- Kate Middleton, Duchess of Cambridge, telah memiliki dua anak bersama Pangeran William, yaitu Pangeran George dan Putri Charlotte.

Kate dan Pangeran William dikenal lebih menyukai pola asuh anak yang hangat dan terbuka. Jadi, sama sekali berbeda dengan gaya aristokrat Inggris yang kaku dan berjarak.

Salah satu gaya komunikasi yang diterapkan oleh Kate dan Pangeran William adalah berbicara dengan anak dengan jangkauan mata yang sejajar.

Gaya ini disinyalir tidak disetujui oleh Ratu Elizabeth.

Umumnya, anggota keluarga Kerajaan Inggris tidak boleh mempromosikan sebuah produk atau kampanye komersial.

Beberapa waktu lalu, Kate tidak canggung mengungkapkan bahwa buku bertajuk The Modern Mother's Handbook: How To Raise A Happy, Healthy, Smart, Disciplined and Interesting Child, Starting From Birth merupakan buku pola asuh anak favoritnya.

Kate secara terbuka mengutarakan dukungan positifnya pada isi buku tersebut.

Penulis buku itu tidak diketahui nama sebenarnya, tetapi dia menggunakan nama pena, a modern old fashion mom.

Dalam sebuah wawancara dengan Daily Mail, penulis anonim itu mengatakan bahwa dia merasa terhormat, seolah Kate memberikan persetujuannya meski tidak pernah bertemu langsung.

"Banyak orang mengidolakan Kate. Aku berpikir, para penggemarnya bisa saja merasa jika buku ini baik untuk Kate, maka baik juga untuk mereka," ucap sang penulis.

Penulis mengatakan bahwa dia pun mengidolakan Kate karena gaya pola asuh modern dan klasik pada anak-anaknya merupakan formula yang tepat.

Selain itu, dia juga kagum karena Kate merupakan ibu yang ringan tangan dan mengurus anak-anaknya sendiri, meski memiliki banyak bantuan. (Kompas.Com)