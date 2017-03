Ini Tempatnya, Bila Anda Mau Makan Dim Sum Premium Sepuasnya

All you can eat Dim Sum di Tien Chao, Gran Melia Jakarta.

POS KUPANG.COM, JAKARTA --Hidangan dari Kanton, dim sum memang cocok untuk menjadi camilan. Meski tergolong camilan, tetapi dim sum sebenarnya mengenyangkan. Apalagi jika dimakan sepuasnya atau konsep 'All You Can Eat' yang banyak diusung oleh restoran dan hotel di Indonesia.

Seperti di Hotel Gran Melia, Jakarta tepatnya di Restoran Tien Chao yang menghadirkan promo All You Can Eat Dim Sum khusus di hari Minggu pada waktu makan siang.

"Yang membedakan dim sum kita dengan dim sum di tempat lain adalah kualitas bahannya. Misalkan sama-sama menggunakan udang, tetapi di kami udangnya berukuran lebih besar," kata koki di Tien Chao Restoran Gran Melia Jakarta, Eric Lau saat dijumpai, Sabtu (4/3/2017).

Hidangan di menu All You Can Eat Dim Sum di Tien Chao, Gran Melia Jakarta cukup beragam. Terdiri dari delapan jenis dim sum kukus, delapan jenis dim sum goreng, delapan jenis makanan inti, dua jenis sup, empat jenis karbohidrat, dan empat jenis makanan penutup.

Bulan Maret 2017, shen jian pao atau sejenis bakpao dengan berbagai isian seperti bebek, ikan, ayam, dan mutton (domba) menjadi hidangan spesial.

Roti bakpao yang bertekstur sangat lembut dan garing di bagian luar nikmat disantap selagi hangat.

Isian mutton atau daging domba menjadi salah satu yang wajib dicoba karena tekstur dagingnya yang sedikit alot justru cocok dengan tektur pao yang lembut.

Hidangan lain yang berbeda dari restoran penjual dim sum kebanyakan adalah ayam saus kopi, dan udang goreng susu mentega. Kedua hidangan ini memiliki cita rasa unik dan jarang ditemui.

Ayam saus kopi memiliki cita rasa kopi yang sedikit pahit serta aromanya yang harum khas kopi dicampur saus gurih.

Sedangkan udang goreng susu mentega memiliki ukuran yang besar sehingga puas untuk menyantapnya.

Untuk makanan penutup, sup kacang merah dengan ice cream vanilla dapat menjadi alternatif pencuci mulut setelah makan makanan yang gurih.

Hidangan ini adalah hidangan panas dicampur dingin, dengan manis pas dan tekstur yang tak terlalu lembek.

Untuk menyantap dim sum All You Can Eat di Tien Chao, Gran Melia Jakarta, dihargai Rp 288.000++. Tien Chao berada pada lantai lobby kedua Gran Melia Jakarta, buka dari Minggu sampai Jumat, tutup pada hari Sabtu, pada jam 11.30 sampai 15.00 dan jam 18.00 sampai 22.30. (Kompas.Com)