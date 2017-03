Artis Lee Min Ho Rilis Bakal Rilis Album Baru di Bulan Maret Ini

POS KUPANG.COM - Aktor Lee Min Ho akan merilis Always, album terbarunya pada pertengahan Maret 2017 mendatang.

Sejalan dengan rencana peluncuran Always, perusahaan manajemen Lee Min Ho, MYM Entertainment mengatakan, artis bersangkutan akan melakukan pertemuan dengan para penggemar pada 18 hingga 19 Maret 2017 di Universitas Kyunghee, Korea Selatan.

Mengutip soompi.com, dalam acara tersebut Lee Min Ho ingin merayakan 10 tahun kebersamaan dengan para penggemarnya.

"Ini sangat luar biasa, seorang aktor merilis album tunggal di seluruh dunia. Lee Min Ho membuatnya menjadi mungkin," kata MYM Entertainment.

Di sisi lain, kekasih penyanyi Suzy ini telah merilis empat album sejak 2013 lalu.

Yakni, My Everirhing (2013), Song for You (2014) yang sempat menduduki puncak Oricon Daily Chart Album, dan The Day (2015). (KOMPAS.COM/Ira Gita Natalia Sembiring)