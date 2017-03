Anda Suka Film Wonder Woman, Film ini Sudah Rilis, Ini Nukilan Story-nya

POS KUPANG.COM, LOS ANGELES -- Wonder Woman menjadi salah satu film paling ditunggu-tunggu tahun ini. Warner Bros Pictures pun merilis trailer terbaru film ini lewat akun YouTube mereka, pada Sabtu (11/3/2017).

Wonder Woman bercerita tentang pertemuan Diana dengan Steve Trenor (Chris Pine), seorang pilot AS yang mengalami kecelakaan di Perang Dunia I.

Setelah mempelajari perang dunia, Diana meninggalkan kampung halamannya untuk menghentikan pertempuran.

Di tengah peperangan tersebut, Diana akan mengetahui kekuatan super dan takdirnya.

Pada trailer sebelumnya, Gal Gadot (31), yang berperan sebagai Wonder Woman, mendeklarasikan, "I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over."

Pada trailer terbaru ini ditampilkan bagaimana sosok Diana muda sedang berlatih dengan Amazons.

Ada pula Robin Wright, yang berperan sebagai bibinya, mencoba mengajarinya bahwa pertempuran tidaklah adil sebelum para peserta pelatihan mengeluarkan kekuatan gelang mistisnya.

Selain Gal Gadot, flm yang disutradarai oleh Patty Jenkins ini juga dimainkan oleh Connie Nielsen, David Thewlis, Lucy Davis, dan Danny Huston.

Wonder Woman menjadi film pahlawan super Hollywood pertama yang digarap oleh sutradara perempuan. (Sintia Astarina/Entertainment Weekly)