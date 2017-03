Wini Li'in

(Model Filosofi PAUD HI Berbasis Masyarakat)

Oleh: Stef Sumandi

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sikka

POS KUPANG.COM - Hakikat pembangunan SDM seutuhnya dimana untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas harus dimulai sejak usia dini. Berbagai studi menunjukkan periode enam tahun pertama kehidupan anak

merupakan `masa emas' (golden period) atau `jendela kesempatan' (window opportunity) dalam meletakkan dasar-dasar tumbuh kembang anak.

Kualitas tumbuh kembang anak pada usia dini mencakup janin dalam kandungan sampai usia enam tahun akan menentukan kualitas kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, kemampuan belajar dan perilaku sepanjang hidupnya. Oleh karena itu golden period harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai potensi secara holistik dan integratif.

Landasan Yuridis Normatif

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dalam konstutisi negara

RI. Sejalan misi politik luar negeri yang bebas aktif dan karena memiliki tujuan yang sama maka Indonesia pun terlibat secara aktif dalam konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 secara khusus menghasilkan keputusan tentang pemenuhan hak-hak anak.

Keputusan tersebut telah diratifikasi Indonesia dalam berbagai peraturan antara lain pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Pendidikan Usia Dini merupakan masa keemasan seorang anak. Fase itu sangat penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang manusia. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar melalui jalur formal, nonformal dan atau informal yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Ada pula Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan di Kabupaten Sikka telah diterbitkan Peraturan Bupati No. 9/2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini.

Praktik Empiris

Sejauh ini pemahaman tentang intervensi terhadap pembentukan pribadi seorang Anak Usia Dini (AUD) hanya aspek pendidikan. Sedangkan layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan masih bersifat parsial. Padahal agar seorang anak berkembang secara utuh, perlu diperhatikan semua aspek layanan itu yang merupakan kebutuhan dasar yakni Asah, Asih dan Asuh. Asah berkaitan dengan stimulasi pendidikan. Asuh berhubungan dengan pembentukan fisis biomedis lewat asupan gizi seimbang sehingga kesehatannya senantiasa terjaga. Asih berhubungan dengan aspek psikologis seperti kasih sayang, kesejahteraan dan perlindungan.

Melalui Perpres No 60 Tahun 2013, pemerintah mau mengkoordinasikan semua layanan anak usia dini (sejak janin sampai usia 6 tahun) agar secara simultan kebutuhan dasar anak terpenuhi sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan spesifiknya. Kabupaten Sikka memiliki 342 unit PAUD yang tersebar di 147 desa dan 13 kelurahan, namun yang sudah terselenggara secara holistik integratif baru 42 unit PAUD HI yang pada umumnya difasilitasi Plan Internasional.

Di sisi lain, menurut kajian Plan Internasional Unit Sikka masih terdapat bayi berat lahir rendah, gizi kurang dan gizi buruk, kurus dan pendek masih tinggi dan merupakan ancaman bagi pembentukan SDM yang berkualitas. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka merilis, bulan Mei tahun 2015 terdapat anak gizi kurang sebanyak 4.075 (20,05%) anak dari 19.854 yang ditimbang.

Hal dimaksud didukung rendahnya partisipasi orang tua dalam kegiatan Pendidikan Keorangtuaan sehingga perawatan dan pola asuh, asah dan asih anak belum optimal, masih banyak terjadi penelantaran, kekerasan dan eksploitasi anak dikarenakan alasan ekonomi. Berikut, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengantar anak usia dini ke lembaga PAUD HI berbanding lurus dengan kenyataan masih terbatasnya jumlah tutor/pengasuh anak pada lainnya PAUD HI belum merata sebarannya, belum memadai kompetensinya dan belum sesuai kualifikasinya. Angka Partisipasi Kasar (APK) anak ke PAUD sangat rendah ditunjukkan dengan data dari dinas PPO Kabupaten Sikka pada tahun 2012 hanya 46,96%.

PAUD HI Berbasis Masyarakat

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, saya melihat pendekatan top

down dalam penyelenggaraan PAUD HI merupakan faktor penyebab utama.

Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai obyek. Kalaupun mereka terlibat, itu hanyalah upaya menyukseskan perintah bukan mulai dari kesadaran perjuangan rakyat membangun diri dan lingkungannya. Karena itu, penyelenggaraan PAUD HI harus bergeser dari pendekatan top down kepada pendekatan partisipatif yang mengangkat kearifan lokal masyarakat setempat.