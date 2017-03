Harga Tiket Garuda Indonesia di Travel Fair 2017 Dibawah Normal

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG - Hadirnya Travel Fair dengan Tagline More for Less ini memang yang paling dinanti. Apalagi sudah diketahui seperti apa rasanya terbang bersama Garuda Indonesia. Itu berarti sudah pasti akan mengundang banyak mata melirik event ini.

"Namanya promo-promo kita pasti duluan. Apalagi ini promo penerbangan dengan Garuda Indonesia. Saya tak mau ketinggalan belum dibuka saya sudah ada di sini," kata Salah Satu Pengunjung, Boy, kepada Pos Kupang, Jumat (10/3/2017).

Pengunjung lainnya Ny Rika Thionardi terlihat sibuk kesana-kemari untuk memesan tiket. Dari stand Garuda Indonesia, ia kemudian menuju ke stand Bank CIMB NIAGA, kemudian ia mengecek tiket di salah satu Travel Agen. Sambil menghitung-hitung tanggal di kalender yang disiapkan di atas meja, dirinya pun sibuk menerima telepon.

Terdengar pembicaraan mengenai konfirmasi pemesanan tiket. Ternyata ada perencanaan untuk perjalanan dinas kantor, sehingga dengan adnya Travel Fair begitu membantu.

Ny Rika mengatakan dirinya sering memanfaatkan program Travel Fair Garuda Indonesia, karena terkait dengan pekerjaan yang sering berangkat dan juga liburan.

"Karena yang kita tahu bahwa harga tiket Garuda Indonesia cukup mahal, tapi dengan adanya Travel Fair seperti ini cukup bagus sebab harganya jauh dibawah harga normal," ujarnya.