Universitas San Pedro Gelar Seminar Sehari Tentang Lingkungan

Laporan Wartawan Pos Kupang, Hermina Pello

POS KUPANG.COM, KUPANG - Dalam rangka dies natalis NCIPS yang ke X dan Universitas San Pedro yang I maka Universitas San Pedro menggelar seminar sehari dengan tema Semtekling Universitas San Pedro I (Enviromental engineering seminar of San Pedro University Theodorus First Batch) dan Sub tema strategi pengelolaan sumber daya lingkungan dan pengelolaan Air Buangan dan air sadah

Kegiatan di gelar di Universitas San Pedro, Kamis (9/3/2017).

Dalam kegiatan ini ada dua pembicara yakni Dr. Bertolomeus Bolong, OCD, MSI yang membawa materi tentang strategi pengelolaan sumber daya lingkungan dan Oktavina G LP Manulangga. ST. MT dengan moderator Yohanes Paulus Silli Bataona, SFil