Rating Hotel On the Rock Naik Jadi Kebanggaan

PENILAIAN--Tim Audit Megah Tritunggal Mulia lakukan meeting dengan manajemen Hotel On the Rock. Gambar diambil, Selasa (7/3/2017)

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG--Tim Audit dari Lembaga Megah Tritunggal Mulai ini lebih menilai hal yang spesifik seperti toilet, halaman parkir, fasilitas hotel seperti kolam renang, security area, gym, kolam renang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelengkapan hotel,

Kata Sales Executive Hotel On the Rock, Ben Loude, Kamis (9/8/2017), dari bintang tiga naik menjadi bintang empat merupakan sebuah kebanggaan. Karena Hotel On the Rock naik kelas.

Tapi dengan menjadi Hotel dengan kelas bintang empat meninggalkan banyak Pekerjaan Rumah bagi manajemen hotel.

Misalnya dari segi pelayanan, fasilitas dan segala hal yang tersedia di hotel ini harus terus di-upgrade dalam langkah terus memberikab pelayanan denfan suka cita.

Kelas bintang empat yang diberikan Lembaga Sertifikasi akan terus dipertahankan. Hotel pun terus berbenah dalam hal pelayanan dan fasilitas ke depab yang lebih baik lagi.

Keindahan pemandangan Hotel On the Rock menjadi daya tarik tersendiri untuk para tamu/pengunjung.