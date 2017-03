Patung Jokowi di Madame Tussauds Hongkong Diluncurkan Tahun Ini

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Tahun ini, wisatawan yang berkunjung ke Hongkong dipastikan dapat berfoto dengan Presiden RI Joko Widodo. Tentunya bukan selfie langsung bersama Sang Presiden, melainkan bersama patung lilinnya yang akan dipajang di Museum Madame Tussauds Hongkong.

"Rencananya patung tersebut akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2017," kata Regional Director Southeast Asia Hongkong Tourism Board (HKTB), Simon Wong saat diwawancara di acara kampanye "Best of All, It's in Hongkong", di Mal Kuningan City, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Simon Wong optimis patung orang nomor satu di Indonesia tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia ke Hongkong.

"Kita bisa lihat di Jakarta, di Indonesia, orang-orang bisa berfoto bersama presiden (Joko Widodo). Tetapi kalau belum pernah foto bersama presiden, orang-orang bisa berfoto saat di Hongkong, tentunya dengan patungnya," kata Wong.

Saat ditanya apakah Madame Tussauds Hongkong berencana untuk menambah patung tokoh Indonesia, Simon berkata belum. Meski begitu, lanjutnya, sosok Jokowi sebagai Presiden RI sendiri sudah terkenal.

"Saya pikir, presiden (namanya) sudah cukup besar. Kami ingin orang-orang tahu kalau ada patung presiden (Jokowi) di Madame Tussauds Hongkong," kata Wong.

Sosok Joko Widodo dipilih sebagai tokoh yang dibuatkan patungnya setelah mendapat nilai yang cukup tinggi dari polling yang diadakan Museum Madame Tussauds. Selain Joko Widodo, ada pula sosok lain yang dipilih pengunjung untuk dibuatkan patung lilinnya seperti Hillary Clinton dan Donald Trump.

Tim museum melakukan riset setelah nama Jokowi muncul teratas. Dalam riset itu, tim museum menyimpulkan bahwa sosok Jokowi memang layak untuk dibuatkan patung lilin karena dianggap ikonik atau unik. (Kompas.Com)