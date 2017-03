Mampir di Keraton Lounge at The Plaza, Jakarta Pusat, Nikmati dulu Kids High Tea Bersama Buah Hati

Hidangan Kids High Tea yang tersedia di Keraton at The Plaza

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- High Tea adalah budaya minum teh yang lahir di Britania Raya khususnya Inggris. Budaya High Tea muncul saat masa revolusi industri pada abad ke-18. Saat itu, para buruh yang pulang dari pabrik sekitar pukul 16.00-17.00 merasa kelaparan. Padahal makan malam disuguhkan pukul 20.00.

Untuk menekan rasa lapar itulah, mereka minum teh didampingi makanan yang lebih mengenyangkan seperti pai daging. Budaya tersebut bertahan hingga saat ini. Camilan yang disajikan mulai dari pai daging, cracker, hingga cake manis dalam potongan kecil.

Budaya High Tea kini sudah mendunia. Banyak kafe di Indonesia, khususnya Jakarta, yang menyuguhkan High Tea. Tetapi biasanya High Tea hanya diperuntukkan orang dewasa, karena porsi camilan yang disajikan pun cukup banyak.

Namun, bukan berarti anak-anak tidak bisa mencoba High Tea. Keraton at the Plaza, Jakarta Pusat, menghadirkan Kids High Tea di Keraton Lounge.

"Idenya dilihat dari fenomena yang terjadi pada anak-anak. Biasanya anak-anak susah untuk makan makanan yang sehat, seperti sayuran. Alasannya sederhana, karena mereka tidak menyukai rasa dari makanan tersebut atau tampilannya tidak menarik," tutur Pricilia selaku Marketing Communication Executive Keraton at the Plaza, Sabtu (5/3/2017).

Oleh karena itu, sambung Pricilia, Kids High Tea menyajikan makanan yang cocok dengan anak-anak.

"Makanan yang kami hidangkan ini gluten free, tidak terlalu manis atau asam, dan baik untuk kesehatan," lanjutnya.

Untuk membuat menu Kids High Tea ini, Keraton at The Plaza menggandeng salah satu chef muda yakni Revo. Revo yang juga pernah mengikuti ajang "Junior Master Chef" ini berkolaborasi dengan beberapa koki di Keraton at The Plaza.

"Ini adalah menu High Tea pertama yang saya buat. Pengalaman ini tentu sangat berharga karena juga bisa berkolaborasi dengan beberapa chef di sini. Dengan adanya menu ini, saya harap anak-anak lebih menyukai makanan yang sehat untuk mereka," kata koki berusia 14 tahun itu.

Mulai 6 Maret 2017, Anda sudah bisa mengajak si buah hati untuk menikmati hidangan Kids High Tea ini di Keraton Lounge, Keraton at The Plaza dengan harga Rp 298.000. Hidangannya beragam, mulai dari Caramelized Banana Cake, Chocolate Sandwich with Ganache, Candy Jelly, Mini Beef Slider, sampai Tamago Sushi dan Turkey Ham Sandwich.

Kids High Tea hanya tersedia sampai akhir tahun yakni 31 Desember 2017. Anda sebagai orang dewasa tentu juga bisa menikmati hidangan High Tea lainnya seperti International High Tea, Indonesian High Tea, Keraton High Tea, dan lain-lain.(Kompas.Com)