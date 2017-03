Intip Caranya, Liburan Gratis Senja di Pulau Padar Labuan Bajo

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Labuan Bajo di Flores, Nusa Tenggara Timur, punya banyak atraksi wisata. Anda bisa melihat komodo di Pulau Komodo dan Rinca, menyelam di perairan sekitar Labuan Bajo, sampai mendaki Pulau Padar dan melihat panorama dari ketinggian.

Dengan segala daya tarik tersebut, siapa yang tak ingin liburan ke Labuan Bajo? Anda bisa mendapatkan liburan gratis ke destinasi eksotis tersebut dengan mengikuti kompetisi foto.

Ezytravel.co.id membuat kompetisi foto dengan hadiah utama wisata ke Labuan Bajo untuk dua orang. Kompetisi foto dari Ezytravel bertajuk #MustGoIndonesia.

"Kampanye Must Go Indonesia ini adalah campaign kami (Ezytravel.co.id) tahun 2017. Obyektifnya wisata Indonesia lebih bagus ke depannya," kata Chief Executive Officer Ezytravel.co.id dalam jumpa pers Kompetisi Foto #MustGoIndonesia di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Keindahan panorama di Labuan Bajo dan sekitarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik asing maupun lokal.

Kompetisi foto #MustGoIndonesia dimulai tanggal 7 Maret-30 September 2017. Setiap bulannya kompetisi foto akan punya tema yang berbeda.

"Setiap bulan ada tema. Ada tema kuliner, sejarah, budaya, belanja, alam, dan anti-mainstream. Setiap bulan kami pilih tiga pemenang," jelas Public Relation and Advertising Ezytravel.co.id, Noor Aini Rachmawati pada kesempatan yang sama.

Tema yang disediakan oleh Ezytravel.co.id yaitu wisata kuliner pada bulan Maret, wisata budaya pada bulan April, wisata belanja pada bulan Mei, wisata anti-mainstream pada bulan Juni, wisata alam pada bulan Juli, dan wisata sejarah pada bulan Agustus.

Peserta kompetisi foto #MustGoIndonesia bisa mengunggah foto melalui media sosial Instagram. Foto yang diunggah harus sesuai dengan tema bulanan.

Setiap bulan akan dipilih tiga pemenang dengan total hadiah senilai Rp 5 juta. Pemenang utama akan mendapatkan hadiah "Jalan-Jalan ke Labuan Bajo" untuk dua orang termasuk tiket pesawat pergi-pulang, penginapan dua malam, dan hadiah menarik lainnya.

"Untuk hadiah Rp 5 juta tidak berbentuk uang, tapi berbentuk voucher dan barang-barang," tambah Noor Aini yang biasa disapa Wati.

Salah satu juri kompetisi foto #MustGoIndonesia dari Kemilau Indonesia, Ari Amphibi mengatakan peserta bisa menggunakan kamera telepon genggam maupun kamera profesional. Foto yang diunggah juga mesti karya sendiri.

"Olah digital tidak diperkenankan. Hanya sebatas atur kontras, highlight, brightness, saturasi," tambah Ari.

Untuk keterangan lanjut terkait kompetisi foto bisa merujuk ke halaman https://www.ezytravel.co.id/competition/must-go-indonesia.(Ko mpas.)