Desa Lifuleo Jadi Bagian dari TNP Laut Sawu

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Lifuleo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Desa tersebut menjadi bagian dari Taman Nasional Perairan Laut Sawu sebagai zona pemanfaataan dengan jenis aktifitas yang dapat dilakukan hanya untuk penelitian dan pariwsata non ekstraksi.

"Masyarakat Desa Lifuleo patut berbangga, karena potensi wisata yang ada di Pantai Oesina yang sebelumnya tidak terurus kini mulai berbenah oleh karya masyarakat sendiri. Hal tersebut mulai berdampak terhadap peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat Desa Lifuleo," kata Wakil Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT, Tarsianus Tani, pada Diskusi Terbatas Best Practice Wisata Bahari Inisiatif Warga, di In & Out Restoran, Rabu (8/3/2017).*