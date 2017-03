Burj Al Arab, Hotel Mewah dengan 509.000 "Followers" Terbanyak di Instagram, Apa Saja Fasilitasnya ?

POS KUPANG.COM -- Jejaring sosial Instagram memang merupakan media promosi yang efektif. Tak heran, banyak hotel di dunia yang memiliki akun Instagram sendiri.

Salah satu hotel mewah, dan mungkin paling terkenal, di Timur Tengah memiliki follower Instagram terbanyak. Burj Al Arab dengan akun @BurjAlArab saat ini, Selasa (7/3/2017) memiliki 509.000 follower di Instagram.

"Half of million 'Thank Yous' to those who made @BurjAlArab the world's most followed hotel on @Instagram #BAA500k," begitu caption yang ditulis akun tersebut dalam videonya yang diunggah pada 21 Februari 2017 lalu.

Berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab, Burj Al Arab sepintas terlihat seperti kapal layar. Hotel ini punya 202 kamar, semuanya bertipe suite, dengan harga sewa mulai 9.500-60.000 Dirham (Rp 34 juta-217 juta) per malam.

Mengutip Lonely Planet, Burj Al Arab memiliki akuarium raksasa, lima kolam renang dan pantai pribadi, sembilan restoran mewah, dan berbagai fasilitas kelas atas lainnya. Untuk menginap di hotel ini, Anda sebaiknya memesan jauh hari sebelum kedatangan.